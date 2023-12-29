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У Львові пошкоджено житловий будинок, є постраждалі і загиблий (оновлено)

Ракета влучила в будинок.

У Львові пошкоджено житловий будинок, є постраждалі і загиблий (оновлено)
Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

У Львові внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок. Станом на 10:29 відомо про одного загиблого і 13 поранених, повідомив голова Львівської ОВА.

Відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби.

Станом на 9:25 було відомо про одного загиблого і вісьмох поранених, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Окрім того, пошкоджено три школи та дитячий садок. До того під час попередньої хвилі атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Фото: тг-канал Андрій Садовий

Фото: тг-канал Андрій Садовий

  • Сьогодні вночі і вранці російська армія завдала масованого удару ракетами. Напад ворог проводить у декілька хвиль. Є пошкодження також в Одесі, Конотопі, Києві, в Харкові, Дніпрі.
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