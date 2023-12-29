У Києві – пошкоджено будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблий і поранені

У Києві є пошкодження в декількох районах внаслідок російської атаки. Станом на 10:03 відомо про двох загиблих, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас у КМДА о 10:45 повідомили, що загинула одна людина, поранені 23 ( з них 20 – госпіталізовані). Пошук триває.

"Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed», крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Міг-31К. В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", – повідомив голова ОВА Сергій Попко.

Станом на 9:06 відомо, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

В Дарницькому пошкодження житлового багатоповерхового будинку, одного приватного будинку. Без пожеж.

В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявили одного потерпілого.

В Шевченківському район – загорання в недобудованому бізнес-центрі, пошкодження житлового будинку, загорання на території гаражів (ліквідовано), пожежа на території складських приміщень, на території нежитловій забудові.

В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

О 8:59 Кличко повідомив, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки", – повідомив Кличко.