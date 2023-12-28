Після звільнення Тишлека вакансію ніхто не зайняв, – голова Нацполіції

Іван Вигівський, очільник Нацполіції, прокоментував звільнення свого заступника Дмитра Тишлека, в дружини якого виявилось діюче російське громадянство.

"За результатами службового розслідування, юридичних підстав для звільнення Дмитра Тишлека не було, але Тишлек подав рапорт на звільнення з посади заступника Голови Нацполіції. Він йде, аби тінь не падала на всю структуру", – сказав Вигівський, передають Українські новини.

Також додав, що Тишлек розумів, що в результаті таких кейсів, якщо вони вирішуються не у правовій, а в публічній медійній площині, страждає вся система МВС та Національна поліція: "Це відповідальна посада, і потрібно було думати наперед".

Фото: скриншот відео Дмитро Тишлек

За словами Вигівського, його зам нажив собі багато ворогів, виконуючи поліцейські обов’язки. Тому у поліції розуміли, "коли все почалося, хто може йому “віддячувати” за певні кримінальні провадження".

Зараз оцінку подіям надає ДБР, яке проводить розслідування, та НАЗК.

Після звільнення із Нацполіції, яке було його особистим рішенням, Тишлек надалі планує займатися науковою діяльністю.

Як пише видання, вакантну посаду заступника голови Нацполіції ніхто не зайняв.

"Ефективного кандидата не було. Тому мною ця посада була скорочена, а фунціонал, що був у Тишлека, розподілений між мною та діючими заступниками", – зазначив Вигівський.

Що відомо про справу Тишлека: