В "ДНР" засудили шістьох українських військовополонених

Двоє військовополонені отримали 15 років ув'язнення у колонії суворого режиму, інші четверо — довічне.

У вівторок, 26 грудня "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив шістьох українських військових Рустама Гочалієва, Віталія Кукуріку, Євгена Якубенка, Дмитра Латишева, Володимира Кучеренка та Сергія Балицького. Гочалієв та Кукуріка отримали 15 років ув'язнення у колонії суворого режиму, інші четверо — довічне, — пише "Суспільне" з посиланням на слідчий комітет РФ.

Двох військових з полку "Азов" Рустама Гочалієва та Віталія Кукуріку судили за звинуваченням, що вони, нібито, 9 травня 2017 року в районі села Лебединське осколково-фугасними снарядами пошкодили вісім житлових будинків та три об'єкти соціальної сфери, у тому числі школу, де перебували люди.

Щодо чотирьох морських піхотинців артилерійської розвідки 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Євгена Якубенка, Дмитра Латишева, Володимира Кучеренка, Сергія Балицького, то суд призначив їм довічне ув'язнення, за звинуваченням у розстрілі 14 людей в Маріуполі з 6 по 15 березня 2022 року.

Лише за вересень 2023 року у "ЛДНР" засудили 19 українських військових, у жовтні — 24. У листопаді — 27. Від початку грудня — 12.

У терористичних організаціях "ЛДНР" в територіях українських військових "звинувачують" та "судять" за однаковими сценаріями та вигаданими звинуваченнями.

Суд над українськими військовополоненими