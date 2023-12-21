Великобританія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових

Остання група українських військових покинула Великобританію після навчання.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Великобританії.
Загалом Великобританія допомогла підготувати 32 тис. українських військових.
“Цього тижня їхні нові друзі зі Збройних сил Великої Британії влаштували святкування Різдва, щоб побажати їм добра”, - повідомили у відомстві.
The UK has helped train 32,000 Ukrainian troops for their ongoing fight for freedom. The latest cohort of soldiers has left the UK to return to the frontline in time for Christmas.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 21, 2023
This week their new friends in the UK Armed Forces held a Christmas celebration to wish them well. pic.twitter.com/u6xuPJL6Zs
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