Великобританія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових

“Цього тижня їхні нові друзі зі Збройних сил Великої Британії влаштували святкування Різдва, щоб побажати їм добра”, - повідомили у відомстві.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великобританії.

Перед від'їздом громадяни Великобританії влаштували святкування Різдва для українців.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies