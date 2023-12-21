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Великобританія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових

Перед від'їздом громадяни Великобританії влаштували святкування Різдва для українців.

Великобританія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових
Фото: Міноборони Великобританії

Остання група українських військових покинула Великобританію після навчання.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Великобританії.

Загалом Великобританія допомогла підготувати 32 тис. українських військових.

“Цього тижня їхні нові друзі зі Збройних сил Великої Британії влаштували святкування Різдва, щоб побажати їм добра”, - повідомили у відомстві.

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