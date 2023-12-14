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Росія запустила ракети в бік Хмельницької області. Тривога – по всій країні

Ворог здійснив запуск із липецької області. 

Російська армія вдень запустила ракети в бік Хмельницької області. Про це повідомили в Повітряних силах.

О 14:17 військові повідомили про можливі пуски з Липецької області. Через декілька хвилин вони уточнили, що ворог запустив ракети в район Старокостянтинова.

В Старокостянтинові розташована база Повітряних сил. Ворог уже неодноразово намагався її атакувати.

Тривога по всій Україні була оголошена у зв'язку зі злетом російського МіГ.

  • Попередньої атаки Хмельницька область зазнала вчора – там працювала ППО.
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