Херсон під ударом російської армії, – ОВА (оновлено)

Херсон вчергове під ударом російської армії.
"російська армія бʼє по Херсону. Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!" – повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у місті лунають вибухи. Армія Росії вкотре за ранок атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.
У Херсонській обласній військовій адміністрації прокоментували російську атаку. Окупаційна армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по адміністративній будівлі, в якій знаходилися працівники. На щастя, ніхто не постраждав.
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- Четверо людей звернулися до медиків унаслідок атаки Росії на Київ. В однієї людини – осколкові поранення, ще в трьох – гостра реакція на стрес.
- Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет.