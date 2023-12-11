Херсон під ударом російської армії, – ОВА (оновлено)

Людей закликають берегтися та залишатися у безпечних місцях.

Херсон вчергове під ударом російської армії.

"російська армія бʼє по Херсону. Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!" – повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у місті лунають вибухи. Армія Росії вкотре за ранок атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

У Херсонській обласній військовій адміністрації прокоментували російську атаку. Окупаційна армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по адміністративній будівлі, в якій знаходилися працівники. На щастя, ніхто не постраждав.