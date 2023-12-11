Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Херсон під ударом російської армії, – ОВА (оновлено)

Людей закликають берегтися та залишатися у безпечних місцях.

Херсон під ударом російської армії, – ОВА (оновлено)

Херсон вчергове під ударом російської армії.

"російська армія бʼє по Херсону. Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!" – повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у місті лунають вибухи. Армія Росії вкотре за ранок атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

У Херсонській обласній військовій адміністрації прокоментували російську атаку. Окупаційна армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по адміністративній будівлі, в якій знаходилися працівники. На щастя, ніхто не постраждав. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies