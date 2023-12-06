"На "дні" прокуратури": Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято
"На "дні" прокуратури": Офіс генпрокурора відреагував на сюжет про те, як столичні прокурори відзначали професійне свято
Ще одна бавовна у Криму: СБУ та ГУР МО уразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії
Ще одна бавовна у Криму: СБУ та ГУР МО уразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російського обстрілу на Донеччині поранений енергетик

Одна з бригад енергетиків потрапила під обстріл росіян, коли оглядала трансформаторну станцію. 

Внаслідок російського обстрілу на Донеччині поранений енергетик
Ілюстративне фото
Фото: dtek.com

Бригада українських енергетиків потрапила на Донеччині під російський обстріл.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК “Донецькі електромережі”. 

“Наші колеги щоденно працюють біля лінії фронту та наражають свої життя на небезпеку, щоб нести світло українським родинам”, - наголосили в ДТЕК.

В компанії уточнили, що одна з бригад енергетиків потрапила під обстріл росіян, коли оглядала трансформаторну станцію. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків. Він отримав всю необхідну допомогу, запевнили в ДТЕК “Донецькі електромережі”.

Як раніше повідомлялось, ввечері 22 жовтня внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень електростанція групи ДТЕК.

А 2 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Внаслідок удару було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання. Без жертв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies