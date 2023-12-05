Правозахисник та військовослужбовець Максим Буткевич перебуває на окупованій Луганщині

Правозахисник та військовослужбовець Максим Буткевич перебуває у колонії у Красному Лучі на окупованій території Луганської області.

Про це розповів адвокат Леонід Соловйов, повідомляють “Ґрати”.

Леонід Соловйов отримав цю інформацію у відповіді на запит про місцезнаходження Буткевича від російської Федеральної служби виконання покарань.

Росіяни звинувачують Максима Буткевича у жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни. Окупанти вважають, що він 4 червня обстріляв із гранатомета житловий будинок у Сєвєродонецьку. Втім, “Ґрати” виявили, що в день обстрілу його не було на фронті, і до 14 червня він перебував у Київській області.

Що відомо про справу Максима Буткевича: