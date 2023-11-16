Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з РФ через наплив біженців, – ЗМІ

На східному кордоні буде закрито чотири пункти пропуску.

У ніч на суботу 18 листопада Фінляндія закриє пункти пропуску на кордоні з Росією.

Про це пише РБК Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

За словами прем’єр-міністра країни Петтері Орпо, на східному кордоні Фінляндії закриють чотири пункти пропуску: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Міністерка внутрішніх спав країни Марі Рантанен додала, що це рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок.

"Прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації", – зазначила Рантанен.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає різке збільшення кількості російських нелегалів помстою Кремля за вступ країни до НАТО. Фінська прикордонна служба повідомила про постійне збільшення кількості шукачів притулку, які протягом останніх днів прибувають до пунктів перетину кордону на південному сході країни.