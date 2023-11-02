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Заступник голови КМДА Оленич вважає, що НАБУ ввели в оману

Оленич наполягатиме на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які “ввели в оману правоохоронців”.

Заступник голови КМДА Оленич вважає, що НАБУ ввели в оману
Фото: Пресслужба КМДА

НАБУ повідомило про підозру ексдиректору Департамента земельних ресурсів КМДА, а тепер заступнику Кличка, Петру Оленичу, оскільки було “введено в оману”.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

“Що буває, коли НАБУ вводять в оману? Воно вручає підозру”, - написав Оленич.

Він запевнив, що Департамент земельних ресурсів КМДА діяв законно, на підставі рішення Київміськради. А всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-2018 роках, до зайняття Оленичем посади. 

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Заступник голови КМДА наголосив, що готовий до співпраці з правоохоронними органами, а свою правоту і невинуватість доводитиме у правовий спосіб. 

“А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи”, - підсумував Оленич.

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, НАБУ і САП повідомили заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем. На думку правоохоронців, дії заступника Кличка призвели до незаконної передачі частини парку “Нивки”, який є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, під забудову.

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