«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
З вівторка Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень
З вівторка Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Одещиною сили ППО знищили 9 ворожих "Шахедів"

Постраждалих немає.

Над Одещиною сили ППО знищили 9 ворожих "Шахедів"
Фото: скрин відео

Уночі 23 жовтня росіяни спрямували на Одеську область ударні безпілотники. Сили ППО знищили 9 "Шахедів" ворога.

Про це повідомляє у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 "Шахедів", – йдеться у повідомленні.

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, авіація Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили усі ворожі повітряні цілі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies