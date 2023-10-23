Над Одещиною сили ППО знищили 9 ворожих "Шахедів"

Уночі 23 жовтня росіяни спрямували на Одеську область ударні безпілотники. Сили ППО знищили 9 "Шахедів" ворога.

Про це повідомляє у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 "Шахедів", – йдеться у повідомленні.

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупаційні війська атакували територію України "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, авіація Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили усі ворожі повітряні цілі.