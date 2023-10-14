Окупанти зі "смерчів" обстріляли Донеччину. Загинув 11-річний хлопчик

У суботу вранці окупанти обстріляли село Багатир, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 11-річний хлопчик. Його матір та 6-річний братик отримали важку травми.

Про це повідомляє Нацполіція України.

За інформацією правохоронців хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.

"Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група "Білий янгол" Великоновосілківського напрямку. Пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа", – йдеться у повіомленні.

Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок.

Правохоронці задокументували воєнний злочин.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог обстріляв Херсонщину. Внаслідок атаки загинула 60-річна жінка. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.