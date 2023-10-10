Зеленський змінив голову Полтавської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив головою Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна.

Відповідний указ підписано 10 жовтня і оприлюднено на сайті Офісу президента.

Іншим указом Зеленський звільнив Дмитра Луніна з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОДА.

Нагадаємо, Пронін із 2020 року був заступником глави Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

5 вересня 2023 року уряд погодив звільнення з посади голови Донецької ОВА Павла Кириленка, а кандидатуру Філіпа Проніна погодили на посаду керівника Полтавської ОДА.