Суд наклав арешт на активи трьох олігархів Путіна на понад 17 млрд гривень

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд гривень.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

Нагадаємо, що на початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності.