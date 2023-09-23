У Чорному морі перебуває ворожий ракетоносій

Станом на ранок суботи, 23 вересня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, зокрема один ракетоносій.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Загальний залп ракетоносія становить 8 ракет. В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Прохід Керч-Єнікальською протокою в бік Азовського моря здійснили 19 кораблів, два з яких рухалися з протоки Босфор. У бік Чорного моря - 20 кораблів, три з яких продовжили рух до протоки Босфор.

Нагадаємо, що вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині.