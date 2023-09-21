Уночі ворог вдарив по гуртожитку в Херсоні. Є загиблі і поранені

Відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених.

Російська армія близько 3:40 вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.

Станом на цю 7 годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", – написав він.

Нагадаємо, що росіяни посилили обстріли прибережних районів Херсонської області. Тільки за вчорашній день окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб.