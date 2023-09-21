Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог вдарив по гуртожитку в Херсоні. Є загиблі і поранені

Відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених. 

Російська армія близько 3:40 вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.

Станом на цю 7 годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", – написав він. 

Нагадаємо, що росіяни посилили обстріли прибережних районів Херсонської області. Тільки за вчорашній день окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies