Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
ГоловнаСуспільствоВійна

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)

Уламки російської ракети впали в центрі міста. 

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Фото: Черкаська ОВА в Telegram

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок російської атаки на Черкаси. Внаслідок ракетного ударупошкоджено  будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Постраждали, за уточненими даними, семеро осіб, 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну людину, повідомив міністр внутрішніх справ.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про пошкодження внаслідок падіння уламків. 

"Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", – написав він.

Наслідки удару
Фото: Черкаська ОВА в Telegram
Наслідки удару
Фото: Черкаська ОВА в Telegram

Сьогодні вранці ворог вдарив по декількох регіонах України ракетами. В Харкові відомо про двох поранених, у Києві – про сімох.

Вибухи лунали також у Хмельницькій та Львівській областях, бив ворог уночі і по Херсону. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies