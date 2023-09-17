Єрмак натякнув на звільнення Кліщіївки біля Бахмута

В Офісі президента натякнули на звільнення Кліщіївки, що на півдні від Бахмута.

Відповідне фото із українськими військовими опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У телеграм-каналі він написав: "Україна завжди повертає своє" та опублікував світлину із українськими військовими.

Додамо, що на фото видно прапори полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії. Фото було раніше в соцмережах і нібито було зроблене в населеному пункті Кліщіївка. Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

Нагадаємо, що 16 вересня повідомлялось, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

15 вересня Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки біля Бахмута був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.