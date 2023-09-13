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У Криму заявили про ракетний удар. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)

Окупаційна "влада" традиційно стверджує, що удар відбито. 

Щонайменше сім вибухів чули сьогодні вночі в Севастополі, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим Реалії". За його словами, від вибухової хвилі тремтіли шибки у вікнах, у небі було спалахи й дим. 

Міністерство оборони країни-окупанта вранці заявило, що судноремонтний завод та низку кораблів Чорноморського флоту атакували ракетами і безпілотними катерами. РФ стверджує, що збила сім із 10 ракет, але визнала пошкодження двох кораблів. 

Поставлений окупантами так званий голова Севасто́поля Развожаєв заявив, що місту нібито завдали ракетного удару і що його нібито відбили. Він сказав, що пожежа була "не на цивільному обʼєкті".

Рух Кримським мостом було перекрито. 

О 3:53, за словами кореспондента, було чути ще вибух, а в соцмережах повідомили про пожежу на судноремонтному заводі. За даними Крим.Реалії, там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.

Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини.

Вибухи на обʼєктах окупантів у Криму лунають фактично щотижня. Про попередні вибухи повідомляли 9 вересня – тоді їх чули в районі Старого Криму, де в росіян був полігон із боєприпасами. 

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