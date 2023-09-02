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Суд обирає запобіжний захід Коломойському

Засідання відбувається у закритому режимі.

Суд обирає запобіжний захід Коломойському
Фото: джерела LB.ua в правоохоронних органах

Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському, передає "Суспільне".

Засідання проводять у закритому режимі -так вимагав Коломойський. 

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Нагадаємо, бізнесмен уранці 2 вересня отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що упродовж 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Торік у вересні детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення олігарха українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

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