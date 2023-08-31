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Росія утримає в Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ, – Маляр

Ворог робить це, аби скувати наші війська та не допустити їх перекидання в райони активних бойових дій. 

Росія утримає в Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ, – Маляр
Фото: змі окупантів

На сході України активні бої тривають на Лиманському напрямку. Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Спроби ворога безуспішні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани", – зазначила вона. 

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

На південних напрямках триває наступальна операція наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах. 

На півночі ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону (“Брянськ”, “Курськ” та “Бєлгород”) з метою сковування наших військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій. 

"Продовжує обстріли населених пунктів з території російської федерації та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України", – додала Маляр. 

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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