Росія утримає в Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ, – Маляр

Ворог робить це, аби скувати наші війська та не допустити їх перекидання в райони активних бойових дій.

На сході України активні бої тривають на Лиманському напрямку. Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

Спроби ворога безуспішні. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани", – зазначила вона.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

На південних напрямках триває наступальна операція наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах.

На півночі ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону (“Брянськ”, “Курськ” та “Бєлгород”) з метою сковування наших військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій.

"Продовжує обстріли населених пунктів з території російської федерації та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України", – додала Маляр.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.