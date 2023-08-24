ГУР і ВМС вранці у День незалежності здійснили висадку в Криму. Цілі спецоперації виконані

Був бій авіації та плавзасобів.

Вранці 24 серпня в Криму відбувся бій за участі плавзасобів та авіації. Українські війська здійснюють спецоперації.

Під час спецоперації відбулася висадка військових у Криму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі hromadske.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", – сказав він.

Спецоперація триває далі, сказав Юсов "Суспільному". Цей коментар було опубліковано о 10:57.

За словами Юсова, задіяний військово-морський флот. Втрат серед особового складу немає.

"Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", – сказав він.

Близько 5 ранку проєкт "Крим Реалії" повідомив, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут були чутні вибухи.

Нагадаємо, вчора в Криму українські війська знищили комплекс С-400, пошкодили "Бастіон" та радіолокаційні станції ворога. Це, за даними від ГУР, також відбулося на мисі Тарханкут. У ГУР повідомили, що вчора у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих вишок бойка, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь.