У Києві виникла пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги.
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пожежа виникла в промисловій зоні на ділянці, що перебуває на балансі Київської області.
Всі служби зараз працюють на місці події. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
На момент вибуху у Києві і в області повітряної тривоги оголошено не було.
Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у Петропавлівській Борщагівці.
"О 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні. Підрозділи ДСНС на місці у складі 22 осіб та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва", - йдеться у повідомленні.
Оновлено. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа.
Інформація про причини уточнюється.
"Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", - написав Клименко.
Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва задіяні до гасіння вогню.
Вибух стався через детонацію під час експертизи вибухонебезпечних предметів, повідомляє глава МВС.
Нагадаємо, що у Черкаській області під час пожежі стерні пшениці загинула людина.