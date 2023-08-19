​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Ігор Клименко
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Ігор Клименко
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві виникла пожежа в результаті вибухів , - Кличко (оновлено)

 Є постраждалі працівники експертної служби.

У Києві виникла пожежа в результаті вибухів , - Кличко (оновлено)
Фото: ДСНС

У Києві виникла пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пожежа виникла в промисловій зоні на ділянці, що перебуває на балансі Київської області. 

Всі служби зараз працюють на місці події. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

На момент вибуху у Києві і в області повітряної тривоги оголошено не було.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у Петропавлівській Борщагівці.

"О 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні. Підрозділи ДСНС на місці у складі 22 осіб та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа.

Інформація про причини уточнюється. 

"Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", - написав Клименко.

Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва задіяні до гасіння вогню.

Вибух стався через детонацію під час експертизи вибухонебезпечних предметів, повідомляє глава МВС.

Нагадаємо, що у Черкаській області під час пожежі стерні пшениці загинула людина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies