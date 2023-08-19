У Києві виникла пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пожежа виникла в промисловій зоні на ділянці, що перебуває на балансі Київської області.

Всі служби зараз працюють на місці події. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

На момент вибуху у Києві і в області повітряної тривоги оголошено не було.

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у Петропавлівській Борщагівці.

"О 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні. Підрозділи ДСНС на місці у складі 22 осіб та 5 од. техніки гарнізонів Київської області та м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа.

Інформація про причини уточнюється.

"Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", - написав Клименко.

Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва задіяні до гасіння вогню.

Вибух стався через детонацію під час експертизи вибухонебезпечних предметів, повідомляє глава МВС.

Нагадаємо, що у Черкаській області під час пожежі стерні пшениці загинула людина.