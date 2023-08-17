КМДА заявила, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва переглянуть лише після закінчення воєнного стану

Підвищення цін можливе тільки за умов швидкого повоєнного розвитку столиці.

До завершення воєнного стану не буде підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як заявив директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, тарифи переглядатимуть лише після перемоги України у війні та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності Києва, зокрема, і громадського транспорту.

"Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – сказав Кандибор.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко обіцяв, що до кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме. Щоправда, транспорт у столиці дотаційний, тому що собівартість проїзду становить понад 20 грн.

До цього влада Києва розірвала договори з недобросовісним перевізником на чотирьох маршрутах.