Військові високопосадовці України та США обговорили наступ ЗСУ

Також йшлося про оборонну допомогу.

Міністри оборони України і США Олексій Резніков та Ллойд Остін

В Офісі президента України відбулася онлайн-зустріч представників військово-політичного керівництва України та США. Йшлося про ситуацію на фронті та оборонну співпрацю.

Про це повідомив сайт очільника держави.

Українську сторону представляли, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, його перший заступник Олександр Павлюк, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, командувачі ОСУВ “Хортиця”, “Схід”, “Таврія”, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Національної гвардії Олександр Півненко і голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Від американської сторони взяли участь радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

“Спілкування з нашими союзниками в такому розширеному форматі, яке вже відбувалося раніше, підкреслює високий рівень партнерства між нашими країнами, зокрема, в оборонній сфері”, – зазначив очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті, окремо приділили увагу наступальним діям українських військ на важливих ділянках. Було акцентовано на ключових потребах сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

Представники американської сторони запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, як написало CNN Україна надала Пентагону звіт щодо використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з російською агресією.