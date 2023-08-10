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З підготовку до державного перевороту отримали тюремні строки четверо поплічників Медведчука

Зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ.

З підготовку до державного перевороту отримали тюремні строки четверо поплічників Медведчука

Завдяки доказовій базі Служби безпеки тюремні строки отримали чотири поплічники екснардепа Віктора Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на "прямому" зв’язку з представниками адміністрації президента Росії та спецслужб країни-агресора. Зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України.

За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів". На цьому "форумі" його організатори планували "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови – зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку "кандидатів" використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму.

Однак, Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, колишній депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Росії зареєстрував антиукраїнську "громадську організацію" і очолив її. До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.

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