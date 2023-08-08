Росіяни за минулу добу вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 30.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Напередодні ввечері росіяни ударили Іскандерами по Покровську — вбили 5 цивільних, поранили ще 29. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, готель і адмінбудівлю. Під удар потрапили околиці Краматорська — без жертв.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади, Бурлацьке і Вільне Поле Комарської громади.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Селидовому, 7 будинків в Успенівці Курахівської громади. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з танків і артилерії, завдали авіаракетного удару. Зафіксовано обстріли Красногорівки.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено школу і 8 будинків, у Торецькій громаді пошкоджено будинок у Щербинівці.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Званівській громаді зруйновано будинок у Переїзному, пошкоджено будинок у Званівці.

Всього за добу росіяни вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 30.

При цьому за даними поліції Донеччини, станом на 7 годину ранку 8 серпня відомо про 7 загиблих та 67 поранених внаслідок російської ракетної атаки на Покровськ Донецької області.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ загинули 7 громадян віком від 22 до 71 року. Серед загиблих – п’ятеро чоловіків та дві жінки. Ще 67 людей, з яких 11-річна дитина та 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості.