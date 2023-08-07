Дві російські ракети влучили в житловий будинок в Покровську Донецької області.

Про це у Телеграмі написав президент Володимир Зеленський.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав Зеленський.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас керівник ОВА Павло Кириленко написав, що внаслідок ударів 1 людина загинула, 7 поранені.

"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - написав він.

Нагадаємо, що 5 серпня росіяни вбили двох жителів Донеччини.

З дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.