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"Це місце створене, щоб люди з ментальною інвалідністю не йшли в інтернати". Репортаж з відкриття інклюзивного GoodBread.Hub

"Мене дуже часто питають, чи не важко працювати з такими людьми, чи не важко їм працювати зі мною і чи можна їм узагалі працювати. Річ у тім, що якби не було їхньої мотивації – не було б цього всього. Вони щодня приходять на роботу, печуть, і вони щасливі від цього", – розповідає про своїх співробітників – людей з ментальною інвалідністю Влад Малащенко, засновник інклюзивної пекарні "Good Bread From Good People".

Повномасштабне вторгнення змусило працівників пекарні взяти паузу на декілька тижнів. Після повернення з’явилася нова ціль – щодня вони випікали сотні буханок хліба і передавали через волонтерів військовим і цивільним. Далі сотні переросли в тисячі – хліб почали возили на деокуповані території Київської, Сумської, Чернігівської областей. Далі була Харківщина, населені пункти Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Справу цю продовжують і нині – хлібом допомагають прифронтовим селам, де вже давно не працюють магазини, а люди досі живуть.

Відтоді ані вторгнення, ані зимові блекаути не завадили працівникам пекарні.

"Я не знаю, чи всі мої співробітники розуміють історію з війною, але те, що вони роблять, захоплює. Минулої зими наша пекарня не припиняла працювати ні на секунду. Коли зникало світло, в пекарні було холодно, всі сідали на дивані один до одного, грілися і перечікували момент відключення. І тільки-но вмикали світло – всі бігли далі пекти", – пригадує Влад.

27 липня команда "GoodBread" розпочала наступний етап – відкрила інклюзивний хаб для людей з ментальною інвалідністю в Києві. LB.ua також відвідав їхнє свято і розповідає, як працюватиме цей простір і чому таких місць має бути значно більше.

"Це місце створене, щоб люди з ментальною інвалідністю не йшли в інтернати". Репортаж з відкриття інклюзивного GoodBread.Hub
Фото: Макс Требухов

GoodBread.Hub

У дворі чотириповерхової будівлі неподалік вокзалу на ДВРЗ зібралися до сотні людей – усі прийшли привітати команду "Good Bread" із відкриттям нового місця. Тепер ця будівля повністю належить їм. За пів року в ній зробили капітальний ремонт – насправді ще не завершили, але стан такий, щоб можна було запросити гостей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Якщо раніше "GoodBread" – це була більше кондитерка, то цей будинок поєднує багато чого в собі. На першому поверсі – пекарня, а також місце, де буде організовано проєкт "FoodFighters" – це буде велика кухня, де щодня готуватимуть гарячі обіди для безхатьків", – пояснює Владислав.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На другому поверсі розташують художню майстерню для людей з інвалідністю. Зараз там виставка робіт пацієнтів Київської міської психіатричної лікарні ім. Павлова. Також тут буде художнє ательє.

"Це не про реабілітаційний центр, де ми приходимо, щось малюємо, вішаємо на стінку і все класно. Художнє ательє – це про те, що ми будемо знаходити художників з ментальною інвалідністю і продавати їхні картини", – пояснює Влад.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Значною частиною нового проєкту буде столярна майстерня. Вона дозволить залучити до роботи ще більше працівників з ментальною інвалідністю. Якщо зараз пекарня дає роботу 25 людям, то разом зі столярною хочуть задіяти 70 і ще 35 людей, які їм допомагатимуть.

"Уся соціальна терапія, пов'язана з ментальними порушеннями, – це щось, що ти можеш робити руками: хліб, щось із дерева, глини, фермерство і т.д. У столярні ми будемо робити елементи декору, які можна буде продавати", – ділиться засновник "GoodBread".

На третьому поверсі будуть офіси. Також тут виставка робіт фотографа, нашого кореспондента Макса Требухова – це серія чорно-білих портретів працівників пекарні, зроблених на плівковий фотоапарат і проявлених вручну, так само вручну, як і готується тут хліб.

"Хотілось зупинити момент і залишити на згадку портрети людей, що в цей цифровий вік продовжують своїми руками виготовляти хліб, спокійно і розмірено. Виникла ідея зробити “як колись” – звичайна механічна камера, класична чорно-біла плівка зі сріблом, ручна проявка, надрукувати своїми руками на фотозбільшувачі і класичному фотопапері", – пояснює Макс.

Фото: Макс Требухов

Четвертий поверх ще не завершили, але на нього теж чималі плани. Тут буде лекторій, де можна буде дивитися кіно, грати на фортепіано, проводити майстер-класи. А також тут організують дві кімнати для підтримуваного проживання людей з ментальною інвалідністю. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Кімнати ми робимо для того, щоб вивозити людей з психоневрологічних диспансерів, бо наша корпоративна відповідальність – це робота з інтернатами. Інтернати не є нормальним явищем в Україні у 21 сторіччі. Пекарня була створена, щоб люди не йшли в інтернат, бо там немає життя, там існування", – додає Владислав. 

Співпраця з державою

Подібні проєкти держава має підтримувати максимально, вважає засновник "GoodBread". Бо людей з ментальною інвалідністю потрібно інтегрувати в суспільство, їм потрібно давати роботу.

"Хочеться, щоб це було ефективно, щоб ми були для цих людей лайфстайлом, щоб вони сюди приходили й відчували себе нормально. От у нас є сім'я, хобі і робота. Ми тут хочемо закрити для них роботу. За кордоном таких центрів багато, і треба розуміти, що "Good Bread" – це не кахлі на стінах і ремонт, це про людей, які працюють тут разом, це про досвід, який вони здобувають", – пояснює Влад.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нині держава, вважає він, робить для людей з ментальною інвалідністю замало. Натомість фінансує інтернати.

"По-нормальному фінансування треба віддавати в третій сектор – громадським організаціям. Не треба фінансувати інтернати – треба давати гроші в приватні установи. Так це працює у всьому світі: де є приватний сектор, там усе класно, бо в них є конкуренція; а там, де є державні послуги – там усе погано, навіть у Швейцарії", – пояснює Влад.

Плани на майбутнє

На відкритті хабу команда "GoodBread" не зупинятиметься, наголошує Влад. Крім розвитку простору, вони докладатимуть зусиль, щоб у лекторії на четвертому поверсі запустити академію супровідників.

"Там ми разом з фахівцями з Європи, з усього світу будемо навчати, як супроводжувати дітей і дорослих з інвалідністю, як узагалі доглядати за цими людьми", – додає він.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

А вже наступного року планують запустити HR-агенцію, яка буде шукати роботу для дорослих людей з інвалідністю в інших компаніях, щоб вони мали можливість стати повноправними громадянами.

"Якщо зайти в нашу пекарню серед робочого дня, ви не помітите людей з інвалідністю, бо коли вони працюють, їхніх особливостей не видно, вони в чомусь, вони зайняті", – додає Влад.

Фото: Макс Требухов

Перший хліб

Тим часом, свято в GoodBread.Hub триває – гостей запросили разом спекти хліб на новій кухні. Як це робити, показують працівники пекарні. Вони тут господарі, знають усі тонкощі процесу. На столі – невеличкі буханки, плетінки і навіть тризуб із тіста, всі чекають своєї черги, щоб потрапити до печі. А там у цей час перша партія хліба, яка готується в нових пічках. Усі зібралися, щоб зустріти свіжі буханці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"У нас чудовий хліб. Хто хоч раз скуштує його – впізнаватиме, що це хліб "Good Bread". Бо ми робимо його з чистим серцем і добрими руками. А ми сильна команда", – бере слово Галина, головна технологиня пекарні.

Фото: Макс Требухов

"Уже не пам’ятаю, коли востаннє купував десь у магазині хліб", – каже Міша, старший пекар. І додає, що хотів би також почати випікати і японські смаколики.

Фото: Макс Требухов

Пічка сигналом дає зрозуміти, що все готово. Декілька натиснутих кнопок – і вона випускає пару. За дві хвилини хліб уже перед нами – рум’яний, пахучий. Наступного дня він поїхав на Східну Україну, там, в Авдіївці, Нью-Йорку та інших прифронтових селах, його й волонтера Дмитра Артеменка завжди чекають місцеві мешканці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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