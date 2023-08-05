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На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановлюють тризуб

Роботи мають завершити до Дня Незалежності.

На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановлюють тризуб
Монумент "Батьківщина-мати" у Києві
Фото: Мінкультури

У Києві тривають роботи зі встановлення тризуба на монументі "Батьківщина-мати", передає "Укрінформ".

Перед цим провели нараду, у якій узяли участь виконувач обов'язків глави Міністерства культури Ростислав Карандєєв, керівництво Національного музею історії України у Другій світовій війні та підрядники.

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

За словами Карандєєва, роботи із заміни радянського герба на тризуб завершать До Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

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Нагадаємо, минулого тижня з монумента почали демонтувати радянський герб. Ексглава Мінкульту Олександр Ткаченко повідомляв, що заміна символіки вартуватиме 28 мільйонів гривень, але кошти з держбюджету на це брати не будуть.

До речі, монумент перейменують на "Україна-мати".

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