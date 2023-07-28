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Президент Єгипту на саміті в Петербурзі закликав Росію відновити зернову угоду

Він вважає, що треба "досягнути домовленості". 

Президент Єгипту на саміті в Петербурзі закликав Росію відновити зернову угоду
путін та Адель Фатах аль-Сісі
Фото: Радіо Свобода

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі під час візиту на економічний африканський форум у Петербурзі закликав Росію відновити зернову угоду. Про це пише The Guardian.

Вісі сказав, що "важливо досягнути домовленості" щодо відновлення угоди. Влаштований країною-окупантом форум для африканських країн 27-28 липня відбувався в Петербурзі.

У BBC писали, що на форумі був присутнім і власник "групи Вагнера" Євген Пригожин, який після невдалого заколоту був фактично засланий в Білорусь. Пригожин на фото з форуму тиснув руку послу ЦАР – країни, де присутні його найманці. 

Росія під час форуму пообіцяла африканським країнам подарувати зерно, не виключено, що те, яке вона вкрала в України. На тлі одностороннього виходу з зернової угоди та умисних обстрілів портової інфраструктури Одеської області, з якої експортували зерно, Москва прагне вдавати з себе серйозного гравця на ринку зерна. 

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