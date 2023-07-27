Судді не змінили свого рішення і українка пройшла у наступний раунд.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Сірнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Як того вимагає регламент, перед поєдинком спортсменки привітали одна одну дотиком шабель, але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опонентці.

За правила Міжнародної федерації фехтування, відмова від рукостискання означає виключення зі змагань, а поєдинок вважається незакінченим. Однак, судді не змінили свого рішення і Харлан пройшла у наступний раунд.

Смірнова перебувала на доріжці понад 50 хвилин після завершення поєдинку в очікуванні рішення. Однак, її "протест" нічим не закінчився.

Напередодні, що Харлан була заявлена на ЧС з фехтування, незважаючи на участь спортсменок з Росії.