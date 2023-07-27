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​Українська фехтувальниця Харлан обіграла росіянку Смирнову з рахунком 15:7 і відмовилась потиснути їй руку

Судді не змінили свого рішення і українка пройшла у наступний раунд.

​Українська фехтувальниця Харлан обіграла росіянку Смирнову з рахунком 15:7 і відмовилась потиснути їй руку
Фото: Скріншот відео

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Сірнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь нашої спортсменки.

Як того вимагає регламент, перед поєдинком спортсменки привітали одна одну дотиком шабель, але після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй опонентці.

За правила Міжнародної федерації фехтування, відмова від рукостискання означає виключення зі змагань, а поєдинок вважається незакінченим. Однак, судді не змінили свого рішення і Харлан пройшла у наступний раунд.

Смірнова перебувала на доріжці понад 50 хвилин після завершення поєдинку в очікуванні рішення. Однак, її "протест" нічим не закінчився.

Напередодні, що Харлан була заявлена на ЧС з фехтування, незважаючи на участь спортсменок з Росії.

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