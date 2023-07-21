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Сили оборони мали успіх на двох напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, – речник ГШ

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої, без зміни положення. 

Сили оборони мали успіх на двох напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, – речник ГШ
Фото: Marine Corps Cpl. Diana Jimenez

Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Завдають вогневого ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступальні дії північніше і південніше Бахмута. На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень. Також Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямку. Протягом доби було 32 бойових зіткнення. 

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Знову пошкоджено зернові термінали в Одеській області. 

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