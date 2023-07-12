Норвегія передає Україні ще тисячу мінідронів Black Hornet.

Про це повідомляє Міноборони Норвегії.

“Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень. Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових наборів безпілотників”, – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що українська влада звернулася з проханням надати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.

Цей безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей.

За словами міністра оборони Бйорна Арільда Грама, він простий в експлуатації, його важко виявити та особливо добре підходить для бою в міських районах.

Також повідомляється, що військові нанодрони визначаються як невеликі дрони вагою до 50 грамів. Black Hornet важить 32 грами. З початку 2007 року понад 14 000 дронів Black Hornet у різних версіях було поставлено більш ніж 40 клієнтам по всьому світу, причому США є найбільшим замовником. Норвегія виробила свій перший Black Hornet у 2015 році, і зараз ці безпілотники широко представлені в армії.

Нагадаємо, Норвегія збільшить військову підтримку України. Її загальна вартість зросте до 960 мільйонів доларів.

Раніше Норвегія та Данія домовилися передати Україні ще 9 тисяч артилерійських снарядів. Норвегія надішле снаряди, а Данія − запали та метальні заряди.