Це можуть бути волонтери.

Під завалами у місці видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, куди армія РФ влучила керованою авіабомбою, можуть залишатися троє людей.

Про це повідомила начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева, інформує Суспільне.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє цивільних людей, це можуть бути волонтери. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, які ускладнюються постійними тривогами і авіаударами", - сказала вона.

Фото: ЗОВА

Фото: ЗОВА

Нагадаємо, що російська армія здійснила авіаудар по оріхівській школі, де люди в цей час отримували гуманітарну допомогу. Загинули чотири людини, ще 13 поранені.