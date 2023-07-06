Росія обстріляла вокзал у Харківській області

Про поранених повідомлень немає.

Російські війська вдарили по залізничній станція "Одноробівка" в Харківській області.

Повністю знищено вокзал, почалася масштабна пожежа. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію «Одноробівка» Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії", – йдеться у повідомленні.

Почато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, що в березні цього року від російського удару горів ще один вокзал у Харківській області – у Купʼянську. Минулося без поранених.