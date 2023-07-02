Росіяни обстріляли Херсон, троє поранених (оновлено)

Армія Російської Федерації вкотре обстріляла житловий квартал Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.

Оновлено. Також окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей поранені. Їх шпиталізували до лікарні.

За минулу добу, 1 липня, противник здійснив 86 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію п'ятеро людей (з них – троє дітей) дістали поранення.