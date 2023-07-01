На Херсонщині підтопленим залишається один населений пункт

На ранок 1 липня у Херсонській області підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро.

Про це повідомляє ДСНС.

Проводяться роботи щодо відкачування води.

Протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів. З початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонни води з 1 тис. будинків та підвалів.

1 липня підвезено для громадян 43 тонн води, з них питної 36 тонн та 7 тонн технічної води. З початку робіт – 994 тонну води, з них питної 683 тонн та 311 тонни технічної води.

Нагадаємо, що жителі Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції росіянами, можуть одержати грошову допомогу з державного, обласного та місцевого бюджетів, а також від міжнародних організацій.