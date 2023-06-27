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Сухопуті сили показали успішний штурм російських позицій в районі Курдюмівки

Було ліквідовано до 35 окупантів.

Сухопуті сили показали успішний штурм російських позицій в районі Курдюмівки
Фото: Скріншот з відео

Бійці 1-го механізованого батальйону 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу успішно штурмували позиції російських окупантів в районі Курдюмівки.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

“В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений”, - повідомили в пресслужбі.

Зокрема, було ліквідовано до 35 окупантів, 40 втекло. 

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Ще декілька окупантів здалися в полон українським бійцям.

Нагадаємо, на Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили 3 танки Т-72, знищили САУ "Акація", ПТРК та ліквідували 79 окупантів. 

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