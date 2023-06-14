Все одно що танк без гармати, - Кулеба про раду Україна - НАТО без вступу до блоку

Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером. Тому заснування Ради Україна - НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує пресцентр МЗС.

"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна - НАТО без рішучого кроку до членства - все одно що надати танк без гармати. НАТО потрібна Україна як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер", - наголосив міністр.

Така заява Кулеби прозвучала за підсумками розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок. Він також висловив вдячність німецькій стороні за підтримку.

Сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна - НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення.