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У Чорному морі росіяни завели ракетоносії у пункти базування

Ворог маневрує, вишукуючи безпечні місця дислокації.

У Чорному морі росіяни завели ракетоносії у пункти базування
Фото: Скріншот з відео

Російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Про це у Facebook у неділю, 4 червня, повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Ворог маневрує, вишукуючи безпечні місця дислокації, продовжує облаштування рубежів оборони та не припиняє обстрілів протилежних берегів Дніпра і Дніпро-Бузького лиману. В Чорному та Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 червня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували два надводних кораблі РФ із загальним залпом до 16 ракет "Калібр".

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