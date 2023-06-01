РФ віддала наказ “кадирівцям” розпочати наступальні операції в Україні, − ISW

Кадиров заявив, що чеченські сили взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

Російське військове командування, ймовірно, наказало силам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК “Вагнер” з Бахмута.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

31 травня Кадиров заявив, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області. Кадиров додав, що чеченський спецназ ‘Ахмат” і полк спеціального призначення “Север-Ахмат” перекинули в напрямку Мар'їнки на південний захід від Донецька.

Він зазначив, що Росгвардія і “Ахмат” розпочав наступальні дії також у Запорізькій і Херсонській областях, однак ISW підтверджень цьому не виявила.

“Заявлене повернення чеченських сил до наступальних операцій позбавить кадировців майже річної перерви в участі в бойових діях високої інтенсивності. Чеченські війська в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ − за винятком деяких наступальних дій в районі Білогорівки Луганської області”, − додають аналітики.

Нагадаємо, у квітні Служба безпеки зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.