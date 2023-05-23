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Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, - Пентагон

Українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута.

Росія утримує значну частину території Бахмута та його околиць, - Пентагон
Фото: Navy Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza

Міністерство оборони США не планує публічно розкривати свої оцінки того, чи Росія повністю захопила Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", – заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

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За даними американців, Росія у битві за Бахмут втратила вбитими, пораненими й дезертирами більше 100 тис. військових.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що захист Бахмута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією. 

А речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий повідомив, що на цей момент жодних ротацій ПВК “Вагнера” поблизу Бахмута на Донеччині не фіксується. За його інформацією, в районі Бахмута воює понад 40 000 російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.

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