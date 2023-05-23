Окупанти обстріляли село на Херсонщині, загинула жінка

В області майже щодня є загиблі від російських обстрілів.

Вранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл селища Козацьке у Херсонській області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу загинула жінка.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни здійснили по Херсонській області 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.