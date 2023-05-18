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Завтра, 19 травня, у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги

Тренінги будуть проходити на 12 станціях метрополітену.

Завтра, 19 травня, у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

У п’ятницю, 19 травня, у київському метро професійні медики навчатимуть домедичній допомозі.  Долучитися до тренінгів може кожен бажаючий.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть  первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

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Проходитимуть тренінги із 13:00 до 17:00 на наступних станціях:

Червоної лінії: 

  • «Шулявська» (проміжний вестибюль);

  • «Університет» (проміжний вестибюль);

  • «Театральна» (перехід);

  • «Арсенальна» (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

  • «Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);

  • «Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами);

  • «Площа Льва Толстого» (вестибюль, перед турнікетами);

  • «Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

  • «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

  • «Дружби народів» (перехід);

  • «Печерська» (проміжний вестибюль);

  • «Позняки» (балкон над платформою).

Нагадаємо, у квітні в київському метро за підтримки ЮНІСЕФ відкрили дитячу локацію. У разі оголошення повітряної тривоги простір функціонує у цілодобовому режимі.

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