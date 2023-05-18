​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру наміснику чоловічого монастиря

Чоловік, зокрема, засуджував дії українських військових у частині ведення бойових дій.

Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру наміснику чоловічого монастиря
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Намісник чоловічого монастиря у Харківській області добровільно поспілкувався з проросійськими пропагандистами. Він озвучив російські наративи, схвалив дії окупантів і засуджував спротив українців.

Про це повідомила прессллужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У 2022 році в місті Ізюм 33-річний намісник чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії Української православної церкви чоловік взяв участь у зйомці відеоматеріалу та дав інтерв’ю представникам засобів масової інформації” - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Поліцейські зазначили, що у відео чоловік не лише виправдовував, але й схвалював та підтримував збройну росіійську агресію проти України. Він також засуджував дії українських військових у частині ведення бойових дій.

Пізніше цей запис опублікували на проросійському каналі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. 

Якщо провина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області викрили чоловіка, який підозрюється у тому, що він публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies