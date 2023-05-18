Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру наміснику чоловічого монастиря

Намісник чоловічого монастиря у Харківській області добровільно поспілкувався з проросійськими пропагандистами. Він озвучив російські наративи, схвалив дії окупантів і засуджував спротив українців.

Про це повідомила прессллужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У 2022 році в місті Ізюм 33-річний намісник чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії Української православної церкви чоловік взяв участь у зйомці відеоматеріалу та дав інтерв’ю представникам засобів масової інформації” - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що у відео чоловік не лише виправдовував, але й схвалював та підтримував збройну росіійську агресію проти України. Він також засуджував дії українських військових у частині ведення бойових дій.

Пізніше цей запис опублікували на проросійському каналі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Якщо провина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області викрили чоловіка, який підозрюється у тому, що він публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії.