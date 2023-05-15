Неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області горить лісова підстилка на площі 15 га.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі триває локалізація загорання.

"15 травня о 14:20 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік с. Нові Петрівці. На місце події направлено особовий склад 37-Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород, 38-Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39 – Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці", - йдетьс в повідомленні.

Для гасіння пожежі залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки, з них: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки; віз ЗСУ 5 чоловік та 1 одиниці техніки та від лісництва 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Для детальної оцінки ситуації використовується квадрокоптер.

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

Нагадаємо, що в березні в Іспанії перша цього року велика пожежа знищила 4000 гектарів лісу.