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Нова хвиля повернень до Харкова очікується після відкриття шкіл, - Терехов

Він уточнив, що обладміністрація отримала субвенцію на будівництво укриттів.

Нова хвиля повернень до Харкова очікується після відкриття шкіл, - Терехов
Фото: Скріншот з відеозвернення Ігоря Терехова

Міський голова Ігор Терехов припускає, що нова хвиля повернень до Харкова відбудеться після відкриття у місті шкіл та дитячих садків.

Про це Терехов повідомив 9 травня під час пресконференції, інформує Суспільне.

"Ми повинні розуміти, що люди будуть повертатися. Хвиля повернень буде тоді, коли у нас буде відкриті школи, дитячі садочки, коли людям буде, де працювати. Це наша головна задача, але не все залежить від нас, а від безпекової ситуації. Я хоч зараз відкрив би школи, але не можу, бо С-300 летить 35-40 секунд", — сказав Терехов.

За його словами, значну увагу міська рада планує приділяти облаштуванню укриттів у навчальних закладах.

"Будемо розраховувати, що будемо створювати укриття. Тим паче обладміністрація отримала субвенцію на укриття. Будемо домовлятися. Тоді люди повертатимуться", — сказав Терехов.

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Нагадаємо, що на відновлення Харкова від російських обстрілів потрібно 9,5 млрд доларів, заявив мер міста Ігор Терехов.

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