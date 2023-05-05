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Росіяни використали фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті

Сили спецоперацій продовжують боронити місто від загарбників.

Росіяни використали фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні ввечері, 5 травня, російські війська використали фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомила Українська Правда

"Ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога", - цитує Українська Правда коментар пресслужби ССО.

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Нагадаємо, російська армія не вперше використовує фосфорні боєприпаси проти українських захисників. Зокрема, їх застосовували при обстрілі острова Зміїного.

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